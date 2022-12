Assolti i dirigenti imputati per l’incidente al concorrente di Ciao Darwin

(Di giovedì 1 dicembre 2022)E’ finita con un’assoluzione il cosiddetto “processo”. Il tribunale monocratico di Roma, riporta l’Ansa, ha assolto i quattrofiniti a processo per il ferimento delGabriele Marchetti, nell’aprile 2019 nel corso della trasmissione di Canale 5. Il giudice li hacon la formula “perché il fatto non sussiste” accogliendo anche una eccezione presentata dai difensori. Nei confronti dei quattro (qui i dettagli) i pm contestavano l’accusa di lesioni personali gravissime. Il, 54 anni all’epoca dei fatti, rimase ferito per una caduta al gioco dei rulli ed è rimasto paralizzato. A processo erano finiti due rappresentati della società Rti (Massimo Porta e Sandro Costa), produttrice della ...

