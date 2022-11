Focaccia alle cipolle rosse

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 novembre 2022) Avete dellein frigo e non sapete più come utilizzarle? Laè proprio la ricetta che stavate cercando! Semplice, morbida e golosa è ottima da mangiare come antipasto accompagnata da ottimi salumi e formaggi. Ma non disdegna anche il ruolo di merenda salata. In qualsiasi modo preferiate consumarla la è davvero buonissima, e siamo pronti a svelarvi un nostro trucco per rendere ledavvero leggere e digeribili, e, dopo averla gustata potrete anche stare tranquilli ed essere a prova di bacio al vostro principe azzurro o alla vostra principessa! Ingredienti: 550 g Farina 00 1 cucchiaino di zucchero 1 bustina lievito secco 325ml acqua 10 g sale 3(anche solo per dare colore) o bianche in ...