Rumor | Final Fantasy XVI | svelata la data d’inizio dei preorder?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un recente report che è iniziato a circolare nelle scorse ore ha indicato ladeidiXVI: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Se nel mese di dicembre potremomente mettere mano aVII Reunion, remake (speriamo) dell’originale Crisis Core:VII, perXVI dovremo aspettare ancora un po’. Non si ha infatti ancora una vera e propria, ma una finestra d’uscita sì: estate 2023. Square Enix ha anche confermato ufficialmente che il gioco è quasi finito, e gli sviluppatori stanno aggiustando il gioco per poterne poi svelare qualcosa in più nel mese di dicembre. ...

Gamesource Italia

... in cui sarebbe stato coinvolto il bel Henry Cavill, in rete spuntano altriper nulla ... L'Uomo d'Acciaio:trailer italiano HD Niente sequel per l'Uomo d'acciaio È il magazine americano di ......tantissimi icomunque attorno a questo periodo d'uscita e per molti è uno dei titoli più attesi per il 2023. Certo, se la dovrà vedere con i più grandi pezzi da novanta immaginabili, tra... Rumor: Final Fantasy XVI preordini disponibili da dicembre Un recente report che è iniziato a circolare nelle scorse ore ha indicato la data d'inizio dei preorder di Final Fantasy XVI.La sala de prensa número 1 del Centro Nacional de Convenciones de Qatar es enorme. No es una sala de prensa, de hecho. Es un auditorio imponente, con capacidad para, mínimo, ...