(Di domenica 13 novembre 2022) Il registadelha parlato della possibilità di una seconda stagione diof, svelando che ha già in mente ladei possibili filmmaker da coinvolgere.delha rivelato che ha già delle idee per quanto i riguarda i nomi deicon cui potrebbenel caso Netflix gli permettesse di realizzare la stagione 2 della serie antologicadel'sof. In una nuova intervista rilasciata a IndieWire, il maestro del cinema messicano ha dichiarato che, durante tutta la sua carriera, ha sempre cercato di sostenere i colleghi e il settore, come accaduto con Jorge Gutierrez, Andy Muschietti e ...

Movieplayer

MaMariotto non ha apprezzato il racconto - confessione di Biagiarelli e, al momentogiudizio ci è andato giù duro: "Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto ...Toro ha rivelato che ha già delle idee per quanto i riguarda i nomi dei registi con cui potrebbe collaborare nel caso Netflix gli permettesse di realizzare la stagione 2 della serie ... Guillermo del Toro ha già una lista di registi con cui vorrebbe collaborare per Cabinet of Curiosities 2 Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nel corso della puntata di ieri, 12 novembre, di Ballando con le stelle 2022 i due giudici hanno battibeccato. “Sei uno str***zo”, ha sentenziat ...Il regista Guillermo del Toro ha parlato della possibilità di una seconda stagione di Cabinet of Curiosities, svelando che ha già in mente la lista dei possibili filmmaker da coinvolgere.