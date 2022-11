Aperitivo goloso da preparare in meno di 5 minuti! Provalo e vedrai!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 novembre 2022) Hai organizzato unin casa e non hai idea di cosa servire ai tuoi ospiti? Allora ti consiglio la preparazione di un rustico così buono da leccarsi le dita. La ricetta del rustico filante ripieno di prosciutto sarà la scelta perfetta per servire unsaporito e invitante. Facilissimo da realizzare impiegheremo solo una manciata di minuti per infornarlo. Mi raccomando: serviamo il rustico a tavola, una volta pronto, insieme a delle salse d’accompagnamento. Lascio scritto qui di seguito tutto ciò che occorre.con pasta sfoglia: ingredienti. Per creare il rustico dobbiamo utilizzare: Prosciutto cotto quanto basta Formaggio grattugiato quanto basta 2 fogli di pasta sfoglia Fette di formaggio quanto basta (ad esempio Emmental) Spennelliamo sulla sfoglia: 2 tuorli ...