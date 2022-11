S-mascherare l’umanità E mostrarla

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Ho mosso i miei primi passi da curatore con la Fondazione Pitti Discovery a Firenze, come assistente di Francesco Bonami e Raf Simons; quindi, sin dall’inizio – come tanti altri colleghi in Italia – mi sono trovato a lavorare all’intersezione tra arte e moda, un connubio che ha completamente trasformato il sistema della cultura in Italia, soprattutto grazie alle fondazioni private. Al di là del rapporto finanziario attraverso il quale le fondazioni di moda hanno sostenuto il mondo dell’arte dalla fine degli anni Novanta, il dialogo tra arte e moda è sempre stato al centro della storia dell’arte del Novecento. In questi ultimi anni in particolare si è riscoperto il modo in cui, attraverso la moda, le avanguardie storiche hanno reinventato la vita quotidiana e la messa in scena dell’identità. Futuristi, surrealisti e Bauhaus hanno immaginato una nuova umanità, la cui esistenza doveva ...