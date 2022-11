Infortunio Kvaratskhelia | la reazione di Spalletti dopo l’allenamento

(Di sabato 5 novembre 2022) Il Corriere dello Sport si concentra sulladi Lucianonel momento in cui ha appreso dell’di Khvicha. Khvicha Kvraratskhelia ha subito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli: l'dipreoccupa . Napoli: l'dicambia i piani . Auto rubata a: la decisione del giocatore . Napoli: l'di ...I bianconeri era pronti ad affondare il colpo decisivo, ma unal ginocchio li costrinse a rinunciare e così un 17ennerimase in Georgia. leggi anche SSC Napoli: bilancio, ...Ieri sera è arrivato il comunicato della SSCN che annunciava la mancata convocazione del talento georgiano per la super sfida contro l ‘Atalanta, a causa di una lombalgia acuta. Kvaratskhelia accusava ...Dopo aver centrato il primo posto nel girone di Champions League il Napoli cerca la nona vittoria consecutiva in Serie A, l'Atalanta ...