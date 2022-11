Loredana Bertè | i primi 10 anni di carriera in un esclusivo cofanetto

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bella novità per: idiecidi musica dell’artista racchiusi in unEsce l’11 novembre RELOADED 1974 – 1983 (etichetta Nar International, distribuzione Warner Music Italy), unche racchiude idiecidelladiscografica di. Nove cd rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali e contenenti 95 canzoni, di cui iotto sono gli album originali, mentre il nono contiene gioielli finora nascosti. Indubbiamente l’unicità di questo prezioso box set è rappresentata dalle perle emerse durante il processo di riscoperta e acquisizione dei nastri originali: due brani inediti, un ...

Sky Tg24

Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Antonino grazie a una perfetta interpretazione diBerté con Cosa vuoi da me (per lui si è trattato del terzo successo fino a questo momento). ...Ma iako è ancora più di questo, Rkomi ne è stato assolutamente certo dopo avere ascoltato la sua versione di "In alto mare" diBerté alle Last Call. Poi è arrivato il momento dei Live. Se ... Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"