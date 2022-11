Calcio | Curva Nord Inter | ' il tifo non si ferma e sarà più forte di prima'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Milano, 4 nov. - (Adnkronos) - "Mercoledì prossimo, in occasione diBologna, lanon potrà portare allo stadio il solito materiale. Vietati dalla questura: striscioni, bandieroni, tamburi e megafoni... Al di là dei divieti, per noicomunque l'occasione per tornare a fare quello che meglio ci riesce e più ci compete: INCITARE LA SQUADRA. Anche perché siamo convinti che è proprio quello che Vittorio vorrebbe. Ilnon siquindi. Ilcipiùdi". Così ladell'in una nota sul proprio account Facebook. "Chiediamo quindi a tutti gliisti del secondo anello verde di ...

La Curva Nord mercoledì tornerà a fare il tifo per l'Inter. Dopo il black out vocale del primo tempo contro la Sampdoria, lo "svuotamento" della curva all'intervallo durante lo stesso incontro come segno di rispetto per la scomparsa del leader Vittorio Boiocchi, il silenzio all'Allianz Arena di Monaco e i provvedimenti arrivati dalle autorità