CorSport | il no-look di Simeone su Kvara nell’azione del 3-1 è da museo dell’arte

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il no-disudel 3-1 è da. Promozione a pieni voti per Giovanni. L’attaccante argentino del Napoli ha segnato uno dei 4 gol rifilati dalla squadra di Spalletti alla Cremonese. Oltre ad essere l’artefice di un bellissimo movimento che ha lanciatoverso la portadel 3-1 del Napoli, rete segnata da Lozano su assist del georgiano. Il Corriere dello Sport esalta proprio questo momento. Il voto in pagella, per il Cholito, è 8. Il no-pertskhelia sarebbe da conservare in un, scrive il quotidiano sportivo. “Scende alla luna e fa 2-1, il no-per il 3-1 su ...