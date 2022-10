”Chiamo da Poste Italiane” | si faceva dare il numero di conto e versava tutto sulla propria carta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Minturno. Chiamava le sue vittime, instaurava un rapporto ”professionale” e dava il via alla sua messa in scena per raggirare i malcapitati. La donna, truffatrice di professione, si spacciava per una operatrice dellee adescava in questo modo tutti coloro che decidevano di dar credito alle sua parole. Chiedeva ildie poi sil denaro direttamente sulle proprie carte. La truffa delle: donna denunciata Niente di particolarmente raffinato né ingegnoso, ma tuttavia un sistema funzionante. Quando le sue vittime rispondevano al telefono, lei assumeva tutta la formalità linguistica di una vera eoperatrice di sportello: dopo qualche giro di parola e un po’ di burocrazia, si passava direttamente ai ...