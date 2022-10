Austin Powers 4 | Mike Myers vorrebbe realizzare il sequel

Leggi su movieplayer

(Di domenica 9 ottobre 2022)ha ammesso che sarebbe felice di4, continuando così le avventure del personaggio., in una recente intervista, ha svelato che sarebbe felice di4 e continuare le divertenti avventure del personaggio che ha debuttato sul grande schermo alla fine degli anni '90 come parodia dei film con protagoniste le spie. L'attore era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon quando ha parlato del possibile ritorno del franchise. Rispondendo a una domanda del conduttore su un potenziale quarto film con al centroha dichiarato: "Non ho niente da annunciare. Non posso ...