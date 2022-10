GF Vip | Antonella demolisce Edoardo | Fisicamente non mi piace lui | ma

(Di venerdì 7 ottobre 2022) GF Vip,FiordelisiDonnamaria: non si sente attrattada lui, ma da un altro Vippone. GF Vip,: “non milui, ma…” su Donne Magazine.

... 'Sei penoso' e va via Tra i protagonisti della settima edizione del GFsembra che la simpatia ... Nelle ore precedenti c'è stato anche un altro confronto, questa volta tra Antonino e. ...Nella Casa del Grande Fratello, è nato un rapporto molto speciale traFiordelisi ed Edoardo Donnamaria . I due giovani concorrenti passano la maggior parte del tempo insieme anche se, nelle ultime ore, Alberto De ...Gf Vip, Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria ai ferri corti: lei piange e ammette di non fidarsi di nessuno, lui prova a consolarla ...GF Vip, la frase del concorrente la manda su tutte le furie ... Nelle ore precedenti c’è stato anche un altro confronto, questa volta tra Antonino e Antonella. Tutto è iniziato quasi per caso, mentre ...