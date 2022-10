Iannicelli duro con Spalletti | “È un incompiuto”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Lucianoè l’allenatore del momento, il suo Napoli sta volando in campionato e in Europa, i tifosi partenopei sono in visibilio. In questi giorni non sono mancati gli elogi al tecnico di Certaldo e al suo staff, ma non c’è stata anche qualche voce fuori dal coro. Nella giornata odierna, il noto giornalista Peppeha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, di seguito le sue dichiarazioni: “Arrigo Sacchi dice che Lucianoè uno stratega e non un tattico? La linea di demarcazione tra i due termini è troppo sottile.non si gode mai la felicità dell’attimo, la gioia di una vittoria? Io sono come lui, fa bene. Sono molto proiettato al futuro., in Italia, è ancora un. Tra tutti i nomi più importanti del ...