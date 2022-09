Allegri esulta | arriva a parametro zero

Non una vicenda isolata, Vinicius è stato spesso insultato per i suoi modi. Quando "Vini" segna balla,Ma non ho mai visto una squadra che rema contro ein quel modo dopo avere segnato al 93. Se ... nell'atteggiamento e nella tattica, ma non negli atteggiamenti negativi verso. Poi qualche ...La Juventus affronta una crisi mai vista prima d'ora e intervenire sul mercato potrebbe essere una delle soluzioni ...Importante indiscrezione dall’estero riguardo ai prossimi colpi di mercato della Juventus: il big avrebbe già detto sì. Le cifre e i dettagli Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juventus di Massi ...