Flop disastroso in RAI | "Programma inconsistente": conduttore demolito senza pietà (Di giovedì 29 settembre 2022) L'emittente RAI riceve un feedback alquanto distruttivo: il nuovo Programma non decolla, la stroncatura lo demolisce completamente. RAI (fonte youtube)Le emittenti televisive cercano di offrire agli spettatori contenuti sempre più innovativi, dal taglio fresco e ammiccante. I colossi dell'intrattenimento generalista come RAI, Mediaset e La7 sono perfettamente consapevoli dell'agguerrita concorrenza intestina nel mainstream, e i nuovi format paventano spesso pesanti stroncature. È quanto accaduto al nuovo Programma di RAI 2 "BellaMà", ideato e condotto da Pierluigi Diaco nella fascia pomeridiana della rete. Il format è un ibrido tra il genere talent e talk show, e mette a confronto i cosiddetti "boomer" con la "generazione X" tramite domande su social e attualità. Pierluigi Diaco si fregia inoltre della presenza di ospiti esclusivi in ...

