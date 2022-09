Calcio:Rocchi, dialoghi pubblici arbitri - assistenti? Serve tempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) "dialoghi pubblici tra arbitro e assistenti possono funzionare? Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "tra arbitro epossono funzionare? Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Rocchi: 'Rigore in Milan-Napoli? E' chiaro ed evidente errore grazie al VAR, ho fatto i complimenti a Mar… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Rocchi: 'Rigore in Milan-Napoli? E' chiaro ed evidente errore grazie al VAR, ho fatto i complimenti a Mar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Rocchi: 'Rigore in Milan-Napoli? E' chiaro ed evidente errore grazie al VAR, ho fatto i complimenti a Mar… - ___Jm31 : RT @sportface2016: #Rocchi: “Complesso rendere pubblici dialoghi tra arbitro e assistenti, c’è bisogno di tempo” - napolimagazine : IL COMMENTO - Rocchi: 'Rigore in Milan-Napoli? E' chiaro ed evidente errore grazie al VAR, ho fatto i complimenti a… -