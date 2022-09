Perché Conte punta al cashback nel suo programma: è una notizia che do ora (Di venerdì 23 settembre 2022) - Per il leader del M5s quello è uno strumento essenziale per combattere l'evasione fiscale. Battuta finale con Mentana sulle 'pentole' da ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - Per il leader del M5s quello è uno strumento essenziale per combattere l'evasione fiscale. Battuta finale con Mentana sulle 'pentole' da ...

matteorenzi : Giuseppe CONTE usa reddito e attacchi personali per non rispondere a una semplice domanda: PERCHÉ NEL 2018 HA CHIUS… - matteorenzi : Vicenda Russia: Berlusconi sbaglia a giustificare Putin. E Conte sbaglia a non spiegare perché ha fatto entrare in… - ItaliaViva : “Da quando ho chiesto a #Conte perché ha chiuso l’unità di missione sul dissesto idrogeologico ha iniziato ad attac… - Sbisolo : RT @OGiannino: Il pacifico Putin idolo di Conte e Salvini fa fare alla Duma le leggi che vuole ergo, se protesti contro di lui, ti fa arres… - Erica43581765 : SI VOTA DOMENICA PERCHÉ AD OTTOBRE ARIVERANNO LE BOLLETTE E... #ZELENSKY #NAZISMO #USA #NATO #PartitoDemocratico… -