Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova (Di giovedì 22 settembre 2022) Prende il via oggi la 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova 'Sulla scia del futuro'. Ad aprire la kermesse sarà la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera, in programma questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Prende il via oggi la 62esima edizione deldi'Sulla scia del futuro'. Ad aprire la kermesse sarà la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera, in programma questa ...

telodogratis : Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova - News24_it : Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova - SempreAlessia : RT @Adnkronos: Prende il via oggi la 62esima edizione del @SaloneNautico... 'Sulla scia del futuro'. #nautica - ledicoladelsud : Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova - News24Italy : #Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova -