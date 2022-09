Sveltine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un genitore a una festa mi ha detto che permette ai figli (in età da elementari) di guardare il porno. Ne parlava con un atteggiamento molto indulgente, ma la cosa mi ha turbato. Sono solo una vecchia criticona senza figli? Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un genitore a una festa mi ha detto che permette ai figli (in età da elementari) di guardare il porno. Ne parlava con un atteggiamento molto indulgente, ma la cosa mi ha turbato. Sono solo una vecchia criticona senza figli? Leggi

Internazionale : 'Un genitore a una festa mi ha detto che permette ai figli (in età da elementari) di guardare il porno. Ne parlava… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: @isola_in @teuta_59 E poi vanno bene anche le sveltine... - andrewsword2 : @isola_in @teuta_59 E poi vanno bene anche le sveltine... - CarlottaTab : @OleandroFurioso @GiulioMarin2 @FMMOSCAZZARO @NATO Più sveltine in metropolitana ?????? - EroticiR : ??Ti piacciono le #sveltine? Allora non perderti questa bella storia #hot ricca di particolari ?? -