Ex vippona si fidanza con un ragazzo più giovane di 15 anni | quando l’amore non ha età

(Di lunedì 19 settembre 2022) Exsi èta con unpiùdi circa 15non ha età. Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata come concorrente e ci ha ancora una volta conquistato. Ancora una volta perchè essendo famosissima ha avuto modo di farsi conoscere in questie farsi amare. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Novella 2000

Ex vippona sta vivendo un momento magico, si è fidanzata con un ragazzo più giovane di 15 anni: quando l'amore non ha età.Stasera sarà disponibile sulle piattaforme social della testata una nuova puntata di Casa Chi, che tratterà il tema del Gf Vip in arrivo il 1 ...