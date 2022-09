LALAZIOMIA : Cremonese, Alvini: 'Contro la Lazio lasciamo a casa i mocassini. Sarri? Un piacere affrontarlo' - sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Contro la Lazio lasciamo a casa i mocassini. Sarri? Un piacere affrontarlo': Il tecnico della C… - sportface2016 : Cremonese, #Alvini: “Giocare contro Sarri è un piacere, ma cercheremo di portare a casa la vittoria” - USCremonese : Guarda la conferenza e leggi le sue parole ?????? - FutbolDaltonico : RT @CGrigiorosso: Mister #Alvini alla vigilia di Cremonese-Lazio: 'Veniamo da due mesi e mezzo di lavoro in cui abbiamo costruito un'identi… -

...si è spostata già da giovedì notte per preparare la sfida di domani contro la squadra di, ... Perché già domani pomeriggio (ore 15) la Lazio tornerà in campo contro lae dovrà dimostrare ...Le parole del tecnico della, in conferenza stampa: "È stata una settimana di lavoro positiva, stiamo entrando a regime" Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno della...Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Lazio: "È stata una settimana di lavoro estremamente positiva, stiamo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...