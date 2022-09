Ibrahimovic a Boban: Devo ritirarmi? Vi dico quando smetterò - Top News (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aspettatelo, roba di pochi mesi. Chi ritiene che Zlatan Ibrahimovic sia ormai un ex giocatore legga cosa dice lo svedese alla Gazzetta. Il bomber del Milan si confessa e rivela Boban lo aveva invitato a smettere, Ibra usa diplomazia Leggi su sportevai (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aspettatelo, roba di pochi mesi. Chi ritiene che Zlatansia ormai un ex giocatore legga cosa dice lo svedese alla Gazzetta. Il bomber del Milan si confessa e rivelalo aveva invitato a smettere, Ibra usa diplomazia

