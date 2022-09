(Di venerdì 9 settembre 2022) Il 34enne magrebino è stato denunciato dai carabinieri di Pisa per furto, dopo aver mandato in frantumi i finestrini di 24in poche ore. Potrebbe anche essere l're di altre sedicite avvenute lo scorso 1 settembre

infoitinterno : Mazara del Vallo, spartitraffico A19 spacca parabrezza auto - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mazara del Vallo, spartitraffico A19 spacca parabrezza auto: un ferito - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Roma, spacca i vetri delle auto per rubare all’interno e scappa: “preso” dalle telecamere (VIDEO) - CorriereCitta : Roma, spacca i vetri delle auto per rubare all’interno e scappa: “preso” dalle telecamere (VIDEO)… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Mazara del Vallo, spartitraffico A19 spacca parabrezza auto: un ferito -

ilGiornale.it

... non potrà attraversare il confine con la propria.' Un metodo usato da molti finora con ...ufficialmente la sospensione dell'accordo sui visti tra Unione Europea e Russia L'Europa sisul ...Gli agenti hanno fermato una persona che ha dato in escandescenze anche quando si trovava nel sedile posteriore dell'della polizia. Le persone coinvolte nella rissa erano evidentemente alterate ... Spacca 24 auto in una notte: il "record" del nordafricano Il 34enne magrebino è stato denunciato dai carabinieri di Pisa per furto, dopo aver mandato in frantumi i finestrini di 24 auto in poche ore. Potrebbe anche essere l'autore di altre sedici spaccate av ...21 anni, residente a Mazara del Vallo, è finito sullo spartitraffico di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada. Un incidente autonomo si è verificato stamattina all'alba, proprio all'iniz ...