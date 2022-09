Conte: “Larghe intese? Noi non ci saremo” (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “Avete notato che si respira già aria di Larghe intese? La candidata più avanti dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse. Comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci saremo”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del programma elettorale grillino all’Auditorium della Conciliazione. Conte afferma che lo “colpisce lo spin doctor di Meloni, Crosetto, che oggi su Avvenire afferma che si potà fare un altro governo dei migliori. C’è sempre il migliore dei migliori. Noi lo diciamo chiaramente, a scanso di equivoci: no ad accozzaglie e Larghe intese. Lo abbiamo fatto solo una volta, perché il paese era in brache di tela. Noi non ci saremo, lo diciamo adesso ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “Avete notato che si respira già aria di? La candidata più avanti dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse. Comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe, intervenendo alla presentazione del programma elettorale grillino all’Auditorium della Conciliazione.afferma che lo “colpisce lo spin doctor di Meloni, Crosetto, che oggi su Avvenire afferma che si potà fare un altro governo dei migliori. C’è sempre il migliore dei migliori. Noi lo diciamo chiaramente, a scanso di equivoci: no ad accozzaglie e. Lo abbiamo fatto solo una volta, perché il paese era in brache di tela. Noi non ci, lo diciamo adesso ...

