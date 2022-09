Carlo III alla Nazione | “Vi servirò con lealtà“ E a Elisabetta | “Grazie mamma per la tua devozione”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Nel suo primo discorso, durato una decina di minuti, all’indomani della morte della Regina, il ReIII d’Inghilterra pronuncia parole amorevoli verso la madre ricordando che il giorno del suo 21mo compleanno, nel 1947,promise che la sua vita sarebbe stata “al servizio dei suoi popoli”, e quella “fu più di una promessa”. “Fu un profondo impegno personale che ha definito tutta la sua vita. Ha fatto sacrifici per il dovere. La sua dedizione e la suacome Sovrana non hanno mai vacillato, nei momenti di cambiamento e di progresso, nei e nei momenti di tristezza e di perdita”, ha sottolineato. durante il discorso registrato nel salotto blu di Buckingham palace, lo stesso dove la madre ha pronunciato molti dei suoi messaggi natalizi. “Nella sua ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : Il nuovo sovrano del Regno Unito sarà noto con il nome di re Carlo III #ANSA - auroranne_hp : RT @Maria25760009: E ora stiamo assistendo anche al primo discorso di Re Carlo III la storia ci sta passando tra le mani #KingCharles #Qu… - Baccotvnews : ??Domani mattina alle 10:30 #Rai1 trasmetterà la proclamazione di Carlo III. #QueenElizabeth -

E quando il nuovo rearriva, accompagnato dalla moglie, elevata al rango di regina consorte proprio per volere di Elisabetta II lo scorso febbraio , la folla lo acclama. Lui legge i ...VIDEO DISCORSO REE MESSA/ Diretta streaming: "Conto sull'amore di Camilla" LO SCANDALO EPSTEIN: PERCHE' ANDREW PERSE PRIVILEGI REALI Infatti, secondo Eva Grippa, il fatto che Andrew sia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - "Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita con amore, rispetto e lealtà". Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione, diffuso da ...