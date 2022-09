Gas, Di Maio: “La misura è colma, non oltre 80 euro chilowattora” (Di martedì 6 settembre 2022) NAPOLI – “Prezzo del gas? La misura è colma. E se Putin ha portato il prezzo del gas ad oltre 270 euro a chilowattora è il momento di tornare indietro, che oltre 80 euro non si può andare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Napoli con i giornalisti a margine della presentazione del XXXVI rapporto sul commercio estero. “Dobbiamo reagire come europa – ha proseguito Di Maio – Venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri dell’economia dell’europa e stabilire un tetto prezzo massimo al prezzo gas”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) NAPOLI – “Prezzo del gas? La. E se Putin ha portato il prezzo del gas ad270è il momento di tornare indietro, che80non si può andare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando a Napoli con i giornalisti a margine della presentazione del XXXVI rapporto sul commercio estero. “Dobbiamo reagire comepa – ha proseguito Di– Venerdì ci sarà una riunione importantissima dei ministri dell’economia dell’pa e stabilire un tetto prezzo massimo al prezzo gas”. L'articolo L'Opinionista.

