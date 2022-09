Elezioni 2022, Conte: “Con questo vertice Pd improbabile dialogare” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con questo vertice del Pd sarà improbabile dialogare, dopo il cinismo, l’opportunismo cinico dimostrato in questo frangente”. Lo dice a San Gregorio Armeno a Napoli il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda su un possibile dialogo con il Partito democratico dopo le Elezioni. Conte Contesta in particolare “l’aver gettato a mare un’agenda progressista in nome di una fantomatica agenda Draghi, che lo stesso Draghi dice che non esiste, in nome di metodo Draghi, che è un metodo emergenziale. Noi non ci riconosciamo né in una agenda Draghi né in un metodo Draghi, che non riteniamo applicabile per il futuro”. “Abbiamo risparmiato un sacco di soldi non commissionando sondaggi, non li ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Condel Pd sarà, dopo il cinismo, l’opportunismo cinico dimostrato infrangente”. Lo dice a San Gregorio Armeno a Napoli il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, rispondendo a una domanda su un possibile dialogo con il Partito democratico dopo lesta in particolare “l’aver gettato a mare un’agenda progressista in nome di una fantomatica agenda Draghi, che lo stesso Draghi dice che non esiste, in nome di metodo Draghi, che è un metodo emergenziale. Noi non ci riconosciamo né in una agenda Draghi né in un metodo Draghi, che non riteniamo applicabile per il futuro”. “Abbiamo risparmiato un sacco di soldi non commissionando sondaggi, non li ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - Reietto2 : RT @GarauSilvana: Votavo #Pd ma di questo partito è rimasto solo lo spettro. Non l'ho mai fatto prima ma stavolta ho deciso che votero il #… - MariaLu91149151 : RT @i8img: Elezioni politiche 25 settembre 2022. Indovinate con quale partito politico si è candidato il 'Funzionario di Stato' LUIGI DI MA… -