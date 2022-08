US Open 2022: programma ed orari giovedì 1 settembre con Sinner, Musetti e Fognini (Di giovedì 1 settembre 2022) Il programma, l’ordine di gioco e gli orari di giovedì 1 settembre agli US Open 2022. Prosegue l’ultimo slam della stagione e saranno tre i tennisti italiani che scenderanno in campo per il proprio match di secondo turno. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Da segnalare anche il doppio che vedrà impegnate le sorelle Williams, Serena e Venus. Di seguito la programmazione completa con orari italiani. ARTHUR ASHE STADIUM Dalle ore 18:00 – (1) Swiatek vs Stephens A seguire – Coria vs (3) Alcaraz Dalle ore 01:00 – Hradecka/Noskova vs Williams/Williams A seguire – Fognini vs (2) Nadal LOUIS ARMSTRONG STADIUM Dalle ore 17:00 – Sasnovich vs (8) Pegula A seguire – ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Il, l’ordine di gioco e glidiagli US. Prosegue l’ultimo slam della stagione e saranno tre i tennisti italiani che scenderanno in campo per il proprio match di secondo turno. Si tratta di Jannik, Lorenzoe Fabio. Da segnalare anche il doppio che vedrà impegnate le sorelle Williams, Serena e Venus. Di seguito lazione completa conitaliani. ARTHUR ASHE STADIUM Dalle ore 18:00 – (1) Swiatek vs Stephens A seguire – Coria vs (3) Alcaraz Dalle ore 01:00 – Hradecka/Noskova vs Williams/Williams A seguire –vs (2) Nadal LOUIS ARMSTRONG STADIUM Dalle ore 17:00 – Sasnovich vs (8) Pegula A seguire – ...

DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - lunedemoins : RT @istfreudiano: #OPENDAY online Istituto freudiano Martedì 13 SETTEMBRE 2022, ore 19-20.30 PARTECIPA - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: Il capomissione di Mediterranea Saving Humans ha condiviso un video in cui un ragazzino del Sudan viene bastonato e minacciat… -