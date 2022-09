Ingerenze e hacker russi Draghi convoca il Comitato cyber

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 settembre 2022) Stamattina il presidente del Consiglio Marioha riunito a Palazzo Chigi, prima del Consiglio dei ministri, ilinterministeriale per lasicurezza con il sottosegretario con la delega allasicurezza Franco Gabrielli, il direttore dell’Agenzia per lasicurezza nazionale Roberto Baldoni e la sua vice, Nunzia Ciardi. Presenti anche i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Maria Cristina Messa (Università), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e trasporti). In cima all’agenda dei lavori c’erano le minacce alla nostra democrazia di cui ha parlato il sottosegretario Gabrielli martedì sera a Rai Tre. ...