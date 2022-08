Colombo a sorpresa sul rigore | “Stadio meraviglioso | vi spiego cos’è successo”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel post-partita di Napoli-Lecce parla ai microfoni l’attaccante dei giallorossi Lorenzo. Il?“Èche questo è unoe i tifosi fanno casino, ho sentito un fischio e pensavo fosse l’arbitro, allora ho calciato ma solo dopo mi sono reso conto che in realtà non era così, mi hanno fatto ritirare e ho sbagliato. Sono rimasto in partita, la squadra aveva bisogno di me e non mi dovevo fermare a quell’episodio, poi ho fatto goal”. Cosa ruberei a Osimhen?“La capacità che ha di attaccare la profondità, ha un passo incredibile, forse questo”.nel post-partita Il gol un regalo al Milan?“Il Napoli è una diretta avversaria, mi piace pensarla così”. Dove voglio arrivare?“Lontano, ma a piccoli step, oggi era un’opportunità di crescita, ...

twitcasi_ : Primo tempo molto equilibrato. Banda ennesima sorpresa, Colombo non ci fa rimpiangere nessuno. Avanti Lecce. #NapoliLecce -

34' Escono Ceesay e Gonzalez, entrano e Blin. 29' Esce Banda, entra Listowski. 28' Escono ... Nessuna dalla bandierina. 12' Ammonito Stojanovi per fallo su Ceesay. 11' Esce Bandinelli, ... Che manderà in campo, al fianco del nigeriano, Lozano e la di inizio stagione ... Quarto uomo:. Var: Banti. Avar: Lo Cicero.