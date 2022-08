Papa Francesco a L’Aquila prega sulle spoglie di Celestino V | un’immagine di fede autentica

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’immagine disulla sedia a rotelle assorto in preghiera davanti alledi sanV nella Basilica di Santa Maria in Collemaggio aè di una forza comunicativa impressionante. Non perché il Pontefice stia meditandosue dimissioni, come lui stesso ha precisato più volte in modo così fermo e chiaro che nessuno può mettere in dubbio l’autenticità delle sue affermazioni. Ma perché Bergoglio, ammirato dall’esempio eroico di due suoi predecessori che hanno avuto il coraggio di dimettersi, sanV nel 1294 e Benedetto XVI nel 2013, si affida nella preghiera a colui di cui è il vicario sulla terra perché possa fargli comprendere sempre in futuro la sua volontà. Èdi...

