Melisa Raouf, in finale a Miss Inghilterra senza trucco. "Bisogna amare i propri difetti" (Di sabato 27 agosto 2022) Per la prima volta in quasi cento anni di storia un'aspirante reginetta ha deciso di partecipare senza trucco ad un concorso di bellezza. Si tratta di Melisa Raouf, finalista di Miss Inghilterra . "Le... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 agosto 2022) Per la prima volta in quasi cento anni di storia un'aspirante reginetta ha deciso di parteciparead un concorso di bellezza. Si tratta di, finalista di. "Le...

fanpage : È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Miss Inghilterra, Melisa Raouf è la prima finalista senza make up #MissInghilterra - MediasetTgcom24 : Miss Inghilterra, Melisa Raouf è la prima finalista senza make up #MissInghilterra - infoitestero : Miss Inghilterra, Melisa Raouf prima finalista in gara senza trucco - Piergiulio58 : Melisa, la miss che vince i concorsi senza un filo di trucco. La ragazza ha sbaragliato la concorrenza con il look… -