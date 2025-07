Gli Eiffel 65 fanno ballare Rimini | Blue è un successo senza tempo

Stasera a Rimini, la musica si accende con un evento imperdibile: gli Eiffel 65, duo di fama internazionale, portano le loro hit senza tempo come "Blue (Da Ba Dee)" e "Move Your Body" al ‘Discoradio Party’ in piazzale Kennedy. Preparati a vivere un’esperienza unica di energia e divertimento, perché questa notte il ritmo non si ferma. Gli Eiffel 65 renderanno la serata indimenticabile, lasciando il pubblico con il desiderio di ballare ancora...

L’energia di Rds 100% grandi successi torna stasera calando gli assi della Disco: il duo di fama internazionale Eiffel 65. Appuntamento dalle 22 in piazzale Kennedy con l’evento ‘Discoradio Party’ che vedrà la partecipazione di un gruppo iconico che ha conquistato le classifiche mondiali con i loro successi, da Blue (Da Ba Dee) a Move Your Body. Il duo Maury e Jeffrey Jey (Maurizio Lobina e Gianfranco Randone) saranno gli ospiti indiscussi di una serata dance tutta da ballare. Grazie al sound che ha conquistato milioni di cuori, il loro singolo d’esordio Blue, che festeggia 25 anni, è rimasto nelle classifiche mondiali per ben due anni (1999-2000) conquistando anche una candidatura al Grammy Awards. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli Eiffel 65 fanno ballare Rimini: "Blue è un successo senza tempo"

