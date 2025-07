Ospedale Maggiore Nuova nursery oculistica | Mamme più a loro agio

All’Ospedale Maggiore nasce una nuova nursery oculistica, un’oasi di comfort e cura dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Uno spazio riqualificato, pensato per mettere mamme e bambini a proprio agio durante visite ed esami, con un investimento di oltre 40.000 euro reso possibile grazie al sostegno di Bimbo Tu e Rekeep. Un passo avanti importante per garantire assistenza di qualità e un ambiente accogliente...

All’ ospedale Maggiore nasce una nuova nursery oculistica: è stato inaugurato ieri uno spazio riqualificato e interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie in attesa di visite ed esami presso gli ambulatori di oculistica. Il progetto – dal valore di oltre 40.000 euro – è stato realizzato grazie al sostegno dell’associazione Bimbo Tu, da anni al fianco dei piccoli pazienti, e di Rekeep, che ha contribuito coprendo i costi dell’intervento, in una partnership virtuosa tra pubblico e privato. L’iniziativa ha permesso di trasformare un ambulatorio inutilizzato in un ambiente più accogliente e funzionale, con angoli per l’allattamento, un fasciatoio per il cambio, la sosta con passeggini e giochi sensoriali a parete in legno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it