Trasloco dal centro. Chioschi e banchi da Pitti alle Cascine.

Firenze si prepara a una rivoluzione nel commercio ambulante, con un piano ambizioso che partì da piazza Pitti e si estenderà alle Cascine e oltre. Questa riorganizzazione, frutto di una strategia condivisa con le Gallerie degli Uffizi, mira a valorizzare e riqualificare gli spazi cittadini, garantendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. Restate sintonizzati: il volto del commercio fiorentino cambierà profondamente nel prossimo futuro.

di Antonio Passanese FIRENZE Sta per partire una riorganizzazione profonda e strutturale del commercio ambulante in città. Il Comune di Firenze ha avviato un progetto che, nei prossimi giorni, prenderà il via da piazza Pitti — come stabilito in sinergia con le Gallerie degli Uffizi — per poi estendersi progressivamente anche a piazza Santa Felicita (dove sono previsti lavori di riqualificazioni entro la fine dell’anno) e dal 2026 in tutto il centro storico. L’obiettivo è chiaro: restituire spazio e decoro a zone ad altissima frequentazione turistica e al tempo stesso rafforzare l’attrattività commerciale e logistica di nuovi luoghi, partendo dell’area di piazza Vittorio Veneto, dove già oggi in via sperimentale si concentra il grosso del traffico dei bus turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it