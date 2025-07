Festa per 80mila con Max Pezzali | Autodromo posto leggendario

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: domani sera, all’Autodromo di Imola, Max Pezzali trasforma il leggendario circuito in un palcoscenico unico, dove musica e motori si fondono per celebrare gli anni Novanta. Con 80.000 fan pronti a cantare insieme, questo evento, brillante sintesi di nostalgia e adrenalina, segna l’inizio di un’estate epica che culminerà con il grande tour negli stadi. La festa sta per cominciare: non perdere questa magia!

Un concerto-evento destinato a unire musica e motori. Una festa con 80mila invitati che arriva sull’onda lunga del successo di una serie tv acclamatissima sulla storia degli 883 (a giorni inizieranno le riprese per la seconda stagione sempre targata Sky) e lancia un’estate 2026 segnata da un mega-tour negli stadi (il 27 giugno a Bologna). Max Pezzali arriva domani sera all’Autodromo di Imola per rievocare gli anni Novanta e unire nel paddock un tempo casa del mitico Heineken Jammin’ Festival almeno un paio di generazioni. "Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – aveva ammesso l’ex 883 a ottobre lanciando lo show dell’Enzo e Dino Ferrari (ultimi biglietti disponibili su Ticketone) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per 80mila con Max Pezzali: "Autodromo, posto leggendario"

In questa notizia si parla di: festa - 80mila - pezzali - autodromo

Festa per 80mila con Max Pezzali: Autodromo, posto leggendario; Max Pezzali in concerto a Imola, pomeriggio di prove sul palco all’autodromo; Imola, piano straordinario dell'Ausl per gli 80mila del concerto di Max Pezzali all'autodromo.

Festa per 80mila con Max Pezzali: "Autodromo, posto leggendario" - Azzeccata la campagna social scelta per promuovere l’evento che, in omaggio al tempio dei motori, si intitola Max Forever Grand Prix: un cartoon nel quale sfrecciano i mezzi da corsa che usano i ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Concerto di Max Pezzali a Imola: scaletta, parcheggi e ingressi. La guida - Tutte le informazioni sullo show di sabato 12 luglio in Autodromo. Come scrive ilrestodelcarlino.it