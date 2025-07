Tour de France 2025 tappa di oggi Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan | orari tv percorso favoriti Scontro diretto tra i big sul Mur de Bretagne

La settima tappa del Tour de France 2025 promette emozioni intense, con partenza da Saint-Malo e arrivo a Mûr-de-Bretagne. Un percorso movimentato di 197 km, tra salite brevi ma decisive e un finale esplosivo che potrebbe riscrivere le sorti della gara. Prepariamoci a seguire da vicino il duello tra i big sul Mur de Bretagne, un vero banco di prova per i favoriti. La battaglia è appena iniziata!

Ancora un percorso mosso per la settima tappa del Tour de France 2025: spazio oggi alla Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (Guerlédan), arrivo in salita breve ma da non sottovalutare. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. 2450 metri di dislivello per 197 chilometri da percorrere. Prima metà di tappa mossa ma senza alcun GPM. Finale scoppiettante con la Cote du Village du Mur de Bretagne (1.6 km al 3.9% di pendenza media), seguita dal primo passaggio sulla linea dall’arrivo posta in cima al Mur de Bretagne (2 km al 7. 🔗 Leggi su Oasport.it