ausl perdita di 200 milioni approvato il bilancio di previsione

L'Ausl Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2025, con un parere favorevole della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria. Nonostante una perdita stimata di oltre 200 milioni di euro, questa decisione riflette la complessitĂ delle trattative e le sfide finanziarie del settore. Come lo scorso anno, resta aperto il dibattito sul riparto delle risorse, evidenziando l'importanza di strategie condivise per garantire servizi efficienti e sostenibili.

Parere favorevole della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria al bilancio economico preventivo 2025 di Ausl Romagna. Il bilancio economico preventivo ipotizza una perdita di 200,4 milioni di euro, ma, al pari dello scorso anno, in questa fase non si è pervenuti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ad un'intesa in merito al riparto delle disponibilitĂ finanziarie complessive per l'anno 2025. Inoltre nel bilancio non figura la quota parte delle risorse a garanzia dell'equilibrio economico finanziario (allocate a livello centrale) che la Regione si riserva di ripartire alle Aziende Sanitarie in corso di esercizio.