Delitto Minguzzi nuovi interrogatori

Un nuovo capitolo si apre nel caso Minguzzi, con la Corte d’Assise d’Appello di Bologna che ordina un approfondimento cruciale. La convocazione di tre ex carabinieri, coinvolti negli anni Ottanta nel Ravennate, rappresenta un passo avanti nella ricerca della verità su quell’omicidio irrisolto. Restate con noi: l’epilogo di questa intricata vicenda potrebbe rivoluzionare le piste finora seguite e fare finalmente luce sulla tragica fine di Pier Paolo Minguzzi.

È un colpo di scena quello che si è consumato ieri in aula a Bologna, dove la Corte d’Assise d’Appello ha deciso di convocare per un nuovo interrogatorio tre ex carabinieri che operarono nel Ravennate negli anni Ottanta. L’obiettivo è fare luce sull’ omicidio di Pier Paolo Minguzzi, il giovane carabiniere di leva di Alfonsine rapito il 21 aprile 1987 a scopo di estorsione e trovato morto dieci giorni dopo, gettato nelle acque del Po di Volano con un blocco di cemento legato alla caviglia. I tre testi – Antonio Di Munno, Mario Renis e Antonio Rocco – dovranno comparire in aula il prossimo 18 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto Minguzzi, nuovi interrogatori

