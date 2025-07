La biblioteca rinasce grazie a quattro ragazzi

La rinascita della Biblioteca comunale di San Paolo di Jesi è tutta merito di quattro giovani entusiasti, Riccardo, Federico, Valentina e Gabriele. Grazie a un finanziamento di 2.400 euro ottenuto tramite un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno dato nuova vita a questo luogo di cultura e sapere. Con il supporto del contributo, hanno acquistato nuovi libri, strumenti e tecnologie, trasformando la biblioteca in un punto di incontro vibrante per la comunità.

Biblioteca comunale di San Paolo di Jesi riqualificata grazie a un finanziamento di 2.400 euro concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutto grazie a quattro ragazzi. "Abbiamo partecipato come giovani (Riccardo Tiberi, Federico Marchegiani, Valentina Cotichella e Gabriele Loccioni, ndr) a un bando promosso dalla Goccia ODV che ci ha consentito di realizzare il progetto. Con il denaro del finanziamento abbiamo acquistato libri e ristrutturato il locale della biblioteca e acquistato accessori quali lampade. Nella realizzazione del progetto abbiamo riscontrato fin da subito da parte dell’amministrazione comunale una grande disponibilità e in particolare del vice sindaco Gianni Scamuffa che ha aiutato anche materialmente all’esecuzione dei lavori e per tale motivo gli è stato consegnata una targa di riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La biblioteca rinasce grazie a quattro ragazzi

