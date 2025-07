Traffico pesante inquinamento e tanti disagi

Traffico congestionato, inquinamento e disagi: questa estate, la chiusura temporanea della tratta ferroviaria Aulla-Lucca, coinvolgendo anche Casola, ha rivoluzionato il trasporto locale. Con i treni merci sospesi, i Tir del... sono tornati a svolgere il ruolo di spina dorsale per le consegne di polvere di marmo verso la produzione ceramica in provincia di Modena. Una soluzione provvisoria che evidenzia l’importanza di infrastrutture efficienti e sostenibili per il nostro territorio.

Anche quest'anno, per il periodo estivo, è stata chiusa per opere di manutenzione la tratta ferroviaria Aulla-Lucca, che interessa pure il territorio di Casola. Pertanto, essendo stati temporaneamente soppressi i treni merci che facevano la spola, partendo dalla Stazione di Pieve San Lorenzo, carichi di polvere di marmo, per raggiungere la zona di produzione della ceramica in provincia di Modena, a svolgere questa funzione sono tornati i Tir del marmo, con il trasporto su gomma, attraverso le varie borgate del territorio. "Il transito dei mezzi pesanti nel nostro Comune, causa diseconomie, dissesto territoriale, inquinamento atmosferico e disagi a cittadini – dicono i consiglieri d'opposizione Michele Ottolini, Maria La Salandra ed Anna Leonardi, in un'interrogazione al sindaco Leonardi – visitatori e turisti, come del resto segnalato dalla popolazione e già rappresentato nella scorsa estate all'amministrazione negli anni precedenti".

