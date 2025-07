Wimbledon finale da riscrivere | è lei la vera vincitrice ed è bella da togliere il fiato

Wimbledon, la finale che ha emozionato tutti: 232, una vera vincitrice e una bellezza da togliere il fiato. All’All England Club, ha realizzato il sogno più grande, meritando un epilogo diverso, ma la sua vittoria morale brilla ancora di più. Se qualcuno le avesse detto, qualche tempo fa, che avrebbe partecipato al tabellone principale, probabilmente avrebbe riso. Eppure, ora questa storia straordinaria si svela, ricordandoci che i sogni più grandi possono diventare realtà .

All’All England Club ha realizzato il sogno di una vita: meritava un finale diverso, ma la vincitrice morale di Wimbledon resta comunque lei. Sarebbe scoppiata a ridere, molto probabilmente, se, qualche tempo fa, qualcuno le avesse detto che sarebbe presto entrata nel tabellone principale di Wimbledon. Non ci avrebbe creduto nemmeno lei: è una di quelle cose talmente belle, del resto, da sembrare destinate a rimanere chiuse a chiave nel cassetto dei desideri. (Instagram) – Ilveggente.it Carson Branstine, tuttavia, quella chiave l’ha trovata ed è riuscita ad aprire ancor prima del tempo il cassetto che conteneva tutti i suoi sogni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Wimbledon, finale da riscrivere: è lei la vera vincitrice, ed è bella da togliere il fiato

In questa notizia si parla di: wimbledon - finale - vincitrice - riscrivere

Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale - Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali.

Come sta Jannik Sinner e quali sono le sue condizioni in vista dei quarti di finale di Wimbledon contro Shelton Cosa sappiamo al momento: https://fanpa.ge/rvBmk. Vai su Facebook

Sinner-Fritz, finale Atp Finals 2024: si gioca per il titolo e premi milionari. Ecco quanto guadagna il vin...; Tennis, Alcaraz: Io e Sinner riscriviamo la storia: Jannik vincerà questo torneo tante volte; Sinner-Alcaraz, sfida da leggenda: Lo spagnolo conquista il Roland Garros.

Wimbledon, Ansimova in finale: ha battuto Sabalenka in tre set - 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka è stata eliminata nella prima semifinale di Wimbledon dall’americana Amanda Anisimova, n. Riporta tg.la7.it

Sinner e Djokovic hanno qualcosa in mente, la semifinale di Wimbledon si gioca sui nervi - Sul Centrale la sfida tra il numero 1 il serbo che vale un posto in finale. Come scrive repubblica.it