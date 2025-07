Trump annuncia | Dal primo agosto dazi del 35% al Canada | In giornata arriva la lettera anche all' Ue

Il mondo si sveglia questa mattina con una notizia che potrebbe scuotere gli equilibri economici globali: Donald Trump annuncia dazi del 35% sul Canada a partire dal primo agosto, seguito in giornata da una lettera indirizzata all’UE. La sua strategia? imporre tariffe generalizzate del 15% o del 20% su molti partner commerciali, una mossa che potrebbe ridisegnare il panorama del commercio internazionale.

Il presidente americano vuole imporre tariffe generalizzate del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali.

Trump annuncia: «Dal primo agosto per il Canada dazi al 35%». Oggi anche la lettera all' Unione Europea - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che dal primo agosto la sua amministrazione imporrà dazi commerciali pari al 35 per cento sui prodotti del Canada.

