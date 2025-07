incendio nella perla della maremma evacuati in 650 a roccamare

Un incendio devastante ha colpito la Perla della Maremma, a Rocca Mare, evacuando 650 persone in soli due ore di puro terrore. La lotta tra le fiamme e la natura si è conclusa senza perdite umane, ma il rischio di un grave disastro ambientale rimane. La comunità si stringe attorno alle conseguenze di questa tragedia, determinata a ricostruire e preservare un patrimonio unico nel suo genere.

CASTIGLIONE (Grosseto) Un inferno, due ore di terrore. Inizialmente per l'incolumitĂ delle persone e poi, una volta riusciti ad evacuare la zona, per il disastro ambientale che poteva profilarsi. Danni fisici per le persone alla fine per fortuna non ci sono stati, ma quelli economici per le strutture e la ferita ad un ambiente di grande pregio non saranno facili da superare. Un incendio scoppiato poco dopo le 15 di ieri all'interno del campeggio 'Santapomata' immerso nella storica pineta di Roccamare ha fatto mobilitare una macchina dei soccorsi come in poche altre occasioni: quattro elicotteri (tre della Regione Toscana, l'altro dei vigili del fuoco), la colonna mobile dei vigili del fuoco, squadre di volontari, pattuglie dei Carabinieri Forestali (oltre a quelle della Stazione territoriale castiglionese), Polizia municipale e anche le autobotti militari inviate dalle caserme grossetane del 4° Stormo e del Savoia Cavalleria.