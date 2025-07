gli insegnanti una risorsa fondamentale

Gli insegnanti rappresentano la linfa vitale del sistema scolastico, essenziali per il suo rinnovamento autentico. Solo attraverso un coinvolgimento attivo e condiviso si possono promuovere condotte professionali innovative e sistemi di istruzione efficaci. È fondamentale che le riforme siano partecipate sia dentro che fuori le aule, investendo nella professionalità docente con scelte coerenti. Sul mestiere dell’insegnare va vinto il conflitto tra una idea di libera...

Nappo* Non ci può essere rinnovamento della scuola senza un pieno coinvolgimento degli insegnanti: le condotte professionali e i cambiamenti dei sistemi di istruzione si condizionano reciprocamente. È fondamentale quindi che le riforme siano partecipate dentro e fuori la scuola, così come è basilare investire nella professione docente tramite scelte e metodi coerenti. Sul mestiere dell’insegnare va vinto il conflitto tra una idea di libera professione e un’opposta attività impiegatizia. Entrambi gli approcci non valorizzano la specificità di un lavoro difficilmente confrontabile con altri. Come in tutte le professioni esso presenta forti tratti di autonomia decisionale e progettuale e un alto grado di responsabilità , ma richiede un esercizio libero all’interno di un programma condiviso e sulla base di regole, indicazioni, finalità stabilite da leggi, regolamenti, ordinamenti, e dalla stessa Costituzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it