Tra cringe e maranza | La lingua dei giovani? É un arricchimento

generazioni è come aprire una finestra su un mondo in continua evoluzione, ricco di slang, riferimenti e sfumature culturali. Tra cringe, maranza e red flag, si cela un linguaggio vibrante che unisce e divide. Prima di immergersi in questo caleidoscopio di espressioni, bisogna riconoscere che non sono semplici termini, ma strumenti di identità e comunicazione. Con questa guida, scopriamo insieme le chiavi per decifrare la lingua dei giovani e cogliere il suo spirito.

Bro, red flag, shippare. bufu, karen, cringe. Maranza. Benvenuti nella lingua dei giovanissimi. Con la quale millennial e boomer devono inevitabilmente confrontarsi: a casa, a scuola, per strada, in vacanza. Prima però bisogna decifrare quel misterioso mosaico di parole. Con un’attenzione particolare: non sono fossili, si muovono nel tempo. Ne è convinta Beatrice Cristalli, autrice del Dizionario dei boomer. Capire le parole delle nuove generazioni, edito da Rizzoli (208 pp., 14 euro). Dottoressa Cristalli, che lingua è quella dei giovanissimi? "In realtà sarebbe più corretto parlare di slang o di lingue giovanili, perché sono una delle varietà dell’italiano, e oggi secondo me abbiamo a che fare con più livelli: quelli del parlato e della comunicazione digitale ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra cringe e maranza: "La lingua dei giovani?. É un arricchimento"

