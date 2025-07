Coi fondi del Pnrr un nuovo asilo | Sarà una scuola-laboratorio con spazi ampi e molto luminosi

Nuovo asilo nido comunale, decise le caratteristiche "sarà una scuola-laboratorio, con spazi ampi e luminosi. Progetto in approvazione entro luglio". Lo ha spiegato il sindaco Michael Gola riferendosi al nuovo asilo nido comunale che presto sarà a disposizione dei cittadini. Un ambiente educativo moderno, accogliente e funzionale, pensato a misura di bambino, ma anche con attenzione al lavoro di educatori e operatori. Il nuovo asilo nido comunale, il cui progetto definitivo è in fase di approvazione, sarà una vera e propria scuola-laboratorio, con spazi ampi, luminosi e strutturati per stimolare il benessere e la crescita dei piccoli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coi fondi del Pnrr un nuovo asilo: "Sarà una scuola-laboratorio con spazi ampi e molto luminosi"

