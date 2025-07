Allarme valigia sospetta era vuota

Ieri mattina, un allarme bomba ha scosso via Manara, una delle vie che circondano il Palazzo di Giustizia, dopo la segnalazione di una valigia sospetta. La scoperta di un contenitore vuoto di colore rosso ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza, creando disagi tra cittadini e avvocati in transito. La situazione si è risolta senza incidenti, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulle misure di prevenzione.

Allarme bomba ieri mattina in via Manara, una delle quattro vie che circondano Palazzo di Giustizia. L’allarme alle forze dell’ordine è arrivato dopo le 10 da una telefonata che avvertiva del ritrovamento di una valigia sospetta di colore rosso in prossimità dell’ingresso laterale del Tribunale. Proprio via Manara è l’ingresso, tra i quattro, da cui entrano normalmente gli avvocati. Immediatamente e non senza disagi per chi a quell’ora doveva passare in quel tratto di via per le udienze sono giunti i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute per transennare la strada e vietare il passaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme valigia sospetta, era vuota

