Croce dell’Osservanza Completato il restauro | Simbolo dei bolognesi

La rinascita della croce dell'Osservanza, simbolo di Bologna, rappresenta un gesto d'amore e di memoria. Nonostante il caldo afoso di mercoledì, tanti cittadini hanno partecipato con entusiasmo all'inaugurazione, testimoniando quanto questo monumento sia nel cuore della comunità . Grazie alla generosità della famiglia Marchesini, che ha dedicato il restauro ai propri cari, ora la croce risplende più forte che mai, unendo passato e presente in un abbraccio di fede e orgoglio. La sua rinascita sarà un faro di speranza per tutti.

Mercoledì, moltissime sono state le persone che, pur sfidando il caldo, non hanno voluto perdere il momento tanto atteso dell'inaugurazione della nuova croce dell'Osservanza. Il restauro è stato possibile grazie alla famiglia Marchesini, che lo ha dedicato alla sorella Carla e al papà Luciano. Il figlio Luigi, parlando anche a nome del fratello Alberto, ha espresso il compiacimento e l'emozione che ha dato loro questo restauro, perché vedere la croce in bronzo saettante nel cielo è stato come sentirsi di nuovo ricongiunti con il passato. Il cardinale Zuppi, che le ha tolto il drappo bianco che la ricopriva e l'ha benedetta, ha osservato che il monumento rappresenta il senso della comunità e della speranza.